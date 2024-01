Mann (80) und Hund beim Gassigehen von Zug getötet

Ein fürchterliches Unglück hat sich am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Krenglbach (Bezirk Wels-Land) zugetragen. Ein Spaziergänger und sein Hund waren dort gegen 11 Uhr von einem Personenzug erfasst worden. Leider konnten weder der Mann noch sein Vierbeiner gerettet werden. Beide starben an der Unfallstelle.