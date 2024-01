Salzburger Justiz straft die Schwarzgeld-Praxis ab

Schlecht geht es dem angeklagten Baumeister nicht, wie zu Beginn des Prozesses am Mittwoch im Salzburger Landesgericht zu hören war: Er verdient weit mehr als der Durchschnittsösterreicher, besitzt ein Haus in seiner Heimatgemeinde, ein Ferienhaus in Kärnten, eine weitere Wohnung im Pongau, dazu noch Aktien und Firmenanteile. Rechtfertigen musste sich der bislang unbescholtene Einheimische aber wegen über Jahre andauernder Steuerhinterziehung: 718.000 Euro soll er der Finanz zwischen 2017 und 2021 vorenthalten haben - alles durch Schwarzgeldzahlungen.