Der Kaiser zu Gast in der Riedenburg

Stets hatten im Lokal Haubenköche gewerkt, darunter Richard Brunnauer. Drei Hauben waren quasi Standard. Hausherr Franz war es, der Helmut Schinwald vom Golfclub Altentann in sein Restaurant nahe der Salzburger Altstadt holte. Zuvor hatte der Küchenchef in den besten Häusern der Welt gekocht, etwa in Nobelskiorten in den USA und Kanada. Dann zog es ihn wieder nach Salzburg. Zwölf Jahre in Altentann, schließlich fast zehn in der Riedenburg, Schinwald hatte genug. Kurz nachdem Beckenbauer die Immobilie abgegeben hatte, zog sich auch der Koch zurück. Freunde blieben sie bis zum Schluss.