Ohne Pöltl: Großer Kampf, aber Toronto verliert

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) auch das zweite Spiel ohne den am Sprunggelenk verletzten Jakob Pöltl in der National Basketball Association (NBA) verloren. Auf das 131:132 vom Vortag bei den Los Angeles Lakers folgte an selber Stelle ein 120:126 gegen die LA Clippers. Es war die 14. Niederlage der Kanadier beim 20. Antreten in fremden Hallen.