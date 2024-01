Proteste in Deutschland: Bauernkrieg

Dieser deutsche Bauernaufstand ist aber eigentlich nur ein Symptom für die tiefgehende Frustration der Bevölkerung insgesamt über die links-grüne Politik der Berliner Regierung. Diese hat die stärkste Wirtschaftsmacht Europas in den letzten Jahren nämlich in einen desaströsen Zustand gebracht. Und die Bauern als relativ unabhängige und eigenwillige Gruppe sind so etwas wie die Avantgarde des Protests. Das weiß man seit den historischen Bauernkriegen.