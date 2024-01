Vor Parteitag rumort es bei der ÖVP-Burgenland

Nicht gut startete das neue Jahr für den türkisen Landesparteichef. Schon am 2. Jänner erhielt Sagartz per E-Mail eine Rücktrittsaufforderung von Langzeit-Ortschef Matthias Weghofer aus Wiesen. Im Schreiben gibt es auch harsche Kritik am Obmann, der sich diesen Samstag der Wiederwahl am Parteitag stellt. „Deine Kandidatur wird für die ÖVP-Burgenland zu einem Desaster werden“, schreibt Weghofer. Die E-Mail ging unter anderen auch an Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, Klubobmann Markus Ulram und Landwirtschaftskammerpräsident Niki Berlakovich.