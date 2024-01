Wahl zum Obmann ist Wahl zum Spitzenkandidaten

Tag der Entscheidung für ÖVP-Chef Christian Sagartz am kommenden Samstag. Er stellt sich beim Parteitag in Eisenstadt gemeinsam mit seinem Team der Wiederwahl. Für den EU-Mandatar geht es aber um viel mehr, als um die reine Bestätigung in seiner Funktion: „Wer mich als Landesparteiobmann wählt, der stimmt für mich als Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Ich bin bereit diese Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Sagartz im Vorfeld des Parteitags.