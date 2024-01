Robin „flitzt“ nachts bei -14 Grad durch die Stadt

Ein eisiger Anblick im wahrsten Sinne: Während man sich bei den herrschenden Minustemperaturen ganz tief in den Wintermantel verkriecht, läuft Robin Fraberger mit nacktem Oberkörper und in kurzen Hosen durchs Stadtzentrum von Waidhofen an der Thaya. Ist besonders klirrende Kälte prognostiziert, motiviert das den „Frostläufer“ zusätzlich – und er gibt sich erst nachts sein sportliches Stelldichein. „Wenn dann noch der Wind weht oder Schnee fällt, ist es besonders schön“, sorgt der 31-Jährige für Kopfschütteln, der sich schon als „Postler mit der kurzen Hose“ vor seinem Jobwechsel einen Namen gemacht hat (die „Krone“ berichtete).