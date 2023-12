„Bad Ischl ist eine Welt von gestern im Jetzt“

Jakob Reitinger aus Salzburg ist seit zwei Jahren Geschäftsführer des Tourismusverbands Bad Ischl: „Früher nannte man den Job ,Kurdirektor‘“, sagt er, viele nennen ihn noch so. In der Kulturhauptstadt sieht er eine „tolle Bühne für die Region. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird auch mit einem Ballett, das in der Kaiservilla getanzt wurde, und Impressionen aus Ischl untermalt. Das ist weltweit zu sehen!“