Ein Wochenende mit Tradition, Tracht und Tanzabend

Das Brauchtum wird in Oberösterreich großgeschrieben. Volksmusik aus dem Hoamatland lässt der Schärdinger Kulturverein erklingen, nicht mehr wegzudenken aus Steinbach am Attersee ist der bereits zur Tradition gehörende Trachtenball der D’Schobastoana, und in Ebensee heißt’s „Gemma Krippö schau’n“. Ein absolutes Highlight sind die Ballonfahrten bei der 31. Dachstein Alpentrophy in Gosau.