Alarm in Floridsdorf: Lokal und Wohnung in Flammen

Alarm schlug in den Morgenstunden am Mittwoch der Besitzer eines türkischen Lokals in der Floridsdorfer Hauptstraße. Als jener bei seinem Restaurant eintraf, drangen bereits - wie auch ein „Krone“-Leserreporter auf seinem frühmorgendlichen Arbeitsweg per Video festhielt - dichte Rauchschwaden aus dem Erdgeschoss des Gebäudes.