Hans Kary: Rendezvous mit Elvis

Später war er drei Jahre Trainer des Daviscupteams. So 1994 gegen Deutschland in Unterpremstätten, als zwei Muster-Siege vor je 11.000 euphorisierten Zuschauern die 2:3-Niederlage nicht verhindern konnten. Damals war Niki Pilic deutscher Teamchef - den hat Kary vor Kurzem in Kroatien besucht. „Gegen ihn hab ich bei den US Open verloren!“ Der beste Spieler aller Zeiten? „Das ist Rod Laver - das sieht auch Roger Federer so!“Chr. Pollak Buchtipp: Josef Metzger widmet in „Anekdoten über 50 Jahre Reporterleben“ ein Kapitel Hans Kary.