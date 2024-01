Keine Eignungstests mehr für Salzburgs Lehrer?

Ob jemand Bälle werfen, singen und mit Bleistift zeichnen kann, soll Lehramtsinteressierten künftig nicht mehr den Weg an die Hochschulen im Land versperren. Die KPÖ Plus fordert in einem Antrag, der heute im Landtag behandelt wird, den Eignungstest vor der Aufnahme eines Studiums an der Pädagogischen Hochschule abzuschaffen. Von der Lehrerpersonalvertretung SALVE kommt dafür Zustimmung. „Auch wenn eine Volksschullehrerin nicht singen kann, kann sie trotzdem eine super Klassenlehrerin sein“, sagt Lehrervertreterin Christine Haslauer.