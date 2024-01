Ausbildungskonzept für OP-Assistenten eingeführt

Was im Vorjahr angekündigt wurde, ist seit 1. Jänner 2024 nun tatsächlich Realität: Ein neues Ausbildungskonzept für OP-Assistenten an der Klinik Innsbruck wurde eingeführt. Der nächste Schritt sei, mit allen Krankenhäusern in Tirol Gespräche zu suchen und auch ihnen diese Möglichkeit zu geben.