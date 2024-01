So sparen Gemeinden: Von der Sauna bis zum Freibad

Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig? Wohnen, Lebensmittel, Heizen, Benzin, medizinische Versorgung oder die Bildung der Kinder – sich all das zu leisten wird in Zeiten der Teuerung für viele Menschen immer schwerer. Im Burgenland sind laut Volkshilfe sogar 50.000 Männer, Frauen und Kinder von direkter Armut betroffen. Deutlich spürbar wird die Teuerung auch immer mehr in den Kommunen, die zunehmend den Sparstift ansetzen müssen.