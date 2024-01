Olympiasieger freut sich über unerwartete Chance

Der Grund: Am 19. Jänner wird am Grasjoch um die rot-weiß-roten Staatsmeistertitel gefahren. Und zwar auf jenem Gelände am Fredakopf, wo im März der Weltcup stattfinden und dann in etwas mehr als drei Jahren um die WM-Medaillen gekämpft wird. „Dass es bereits jetzt ein erstes Rennen auf der neuen Strecke geben wird, hat sich doch eher kurzfristig ergeben“, verrät Thomas Amann, Präsident des Skiclub Montafon. Nachdem die für November im Pitztal geplanten Titelkämpfe witterungsbedingt hatten abgesagt werden müssen, war der österreichische Skiverband an die Montafoner herangetreten.