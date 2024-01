Fitness ohne -center: So gelingt Sport zuhause

Nicht nur Sport ist wichtig

Wichtig zu betonen ist, dass Sport alleine zwar gut und auch wichtig für unser Herz-Kreislaufsystem und unsere allgemeine Gesundheit ist, was man aber nicht vergessen darf, ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung, denn wie heißt es so schön: „Abs are made in the Kitchen“, was so viel bedeutet wie „Bauchmuskeln werden in der Küche gemacht“.