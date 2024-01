Schlepper baute Unfall: 20 Flüchtlinge gestoppt

Eine Streife der Polizei hatte die 20 Flüchtlinge am Samstagabend in der Nähe des Grenzüberganges am Seebergsattel entdeckt. Unter den Syrern waren auch drei Kinder im Alter von elf, sechs und zwei Jahren. „Im Zuge der Nachschau, ob noch weitere Personen unterwegs sind, entdeckte die Streife ein verunfalltes Auto in der Böschung“, so eine Sprecherin der Polizei. Bei dem Wagen, es handelt sich um einen Neunsitzer mit ungarischen Kennzeichen, dürfte es sich um das Fahrzeug des Schleppers gehandelt haben. Es wurde geborgen und sichergestellt.

Fahndung nach dem Lenker

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Lenker blieb allerdings ohne Erfolg. „Nach ersten Erkenntnissen wurden neun Personen, darunter die Kinder, mit dem Fahrzeug über die Grenze gebracht. Weitere elf Personen sind zu Fuß unterwegs gewesen. Wie weit und lange sie gegangen sind, ist noch Gegenstand von Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei.

Die Flüchtlinge wurden in die Fremdenpolizeiinspektion sowie ins Polizeianhaltezentrum nach Klagenfurt gebracht. Dort soll ihre Identität festgestellt werden. Auch wird bei Befragungen versucht, mehr über die Identität des Schleppers herauszufinden.