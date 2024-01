Schlepper-Aufgriffe: Flüchtlinge im Kofferraum

Kennzeichen als Tarnung

Nur rund 20 Minuten nach diesem Aufgriff wurden auch die Beamten am Grenzübergang Karawankentunnel „fündig“: Ein Ukrainer wollte in einem Wagen mit tschechischen Kennzeichen nach Österreich einreisen - wohl in der Hoffnung, so nicht kontrolliert zu werden. Der Plan schlug fehl, und der 30-Jährige flog als verdächtiger Schlepper auf.