Kondom abgezogen: Mann vor Gericht

Der One-Night-Stand mit einer irischen Urlauberin hatte für einen 32-Jährigen in Wien ein gerichtliches Nachspiel. Denn beim zweiten Mal Sex in der Nacht zum 9. März kam es zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr, obwohl die 24-Jährige diesem nicht zugestimmt hat. Dass er nur ein Kondom dabei hatte, wurde aber am Heimweg besprochen.