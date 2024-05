Gegendemo bei Palästina-Protestcamp im Alten AKH

Zahlreiche Proteste in den USA

Hintergrund: Seit Wochen halten Pro-Palästinensischen-Proteste zahlreiche Hochschulen in den USA und die Behörden des Landes in Atem. Startschuss war am 17. April, als Studierende der Columbia-Universität in New York begannen, ein Zeltlager auf dem Campus zu errichten. Daraus entwickelte sich eine landesweite Protestbewegung.