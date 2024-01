US-Polizist wegen Todes eines Schwarzen verurteilt

In den USA ist ein weißer Polizist nach dem Tod eines jungen Schwarzen bei einem Polizeieinsatz zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Dem Polizisten Randy Roedema wurde das Strafmaß am Freitag in einem Gericht im US-Bundesstaat Colorado mitgeteilt. Er war zuvor bereits wegen Totschlags schuldig gesprochen worden.