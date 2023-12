22 Mal auf Mörder von George Floyd eingestochen

Chauvins Mithäftling hatte den 47-jährigen Ex-Polizisten vergangene Woche am sogenannten „Black Friday“ angegriffen. Laut Anklageschrift wollte er damit nach eigener Aussage an die Bewegung „Black Lives Matter“ erinnern, die sich gegen die in den USA verbreitete Polizeigewalt gegen Schwarze richtet. Dem 52-Jährigen drohen in dem Fall 20 zusätzliche Jahre Haft wegen versuchten Mordes. Er soll außerdem mehr als 20 Mal auf einen anderen Mithäftling eingestochen haben.