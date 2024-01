Indonesier an Food-Influencer: „Lass Bali da raus“

Auch habe das, was in den Restaurants und auch abgepackt im Supermarkt unter der Marke des Influencers verkauft wird, mit der indonesischen Küche so gut wie gar nichts gemein: „Die indonesische Küche ist so vielfältig wie der Inselstaat.“ Unter der Marke von Hank Ge wurden hingegen „Gerichte aus Süd- und Westasien und Nordafrika wie Hummus und Falafel mit feel-good Message in Plastik verpackt und mit Bali feel vermarktet“.