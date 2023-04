„Sombrero-Oma“ nach Wirbel: „Nehme Medikamente“

Was sagen Sie dazu, dass man Ihnen vorwarf, rassistisch zu sein, weil Sie Hüte, Perücken und Co. tragen wollten?

Wir wollten niemanden damit verletzen. Seit sechs Monaten proben wir unsere „Weltreise am Traumschiff“. Wenn wir eine Geisha spielen, tragen wir eine schwarze Perücke und einen Kimono. Die Kostüme sind teils sogar selbst genäht. Unsere Schneiderin arbeitet so hart, dabei sieht sie gar nicht mehr so gut. Tanzen ist unser Hobby, und jetzt bekommen wir deswegen TV-Anfragen.