Böser Marsch | Blackfacing, Whitebearding

Böser Radetzkymarsch. Wo sind wir da hingeraten? Die Woche, das Jahr 2024 begann gleich einmal mit einer Debatte um das Neujahrskonzert. Denn die Kultursprecherin der Grünen hält das Klatschen beim Radetzkymarsch für unangebracht - weil man da schließlich einem Feldherrn für Siege huldigt. Nämlich einem Sieg im Jahr 1848 (!). Da kann man sich nur noch salopp jugendsprachlich fragen: Geht’s noch? Die Gäste aus aller Herren Länder (oje, das muss wohl auch auf „aller Frauen Länder“ gegendert werden), die da am 1. Jänner im Wiener Musikverein begeistert klatschten: Sie haben sicher zuallerletzt an einen militärischen Sieg vor 176 Jahren gedacht. Sie haben sich wohl vornehmlich an diesem schönen Konzert der Philharmoniker mit Christian Thielemann am Pult erfreut. Dass mit dem Protest gegen den bösen Radetzkymarsch der „woke“ Schwachsinn für den Jahresanfang aber schon erledigt wäre - damit durfte man realistischerweise nicht rechnen.