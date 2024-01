Habeck entging nur knapp dem wütenden Mob

Massive Kritik an Aktion

Unterdessen herrscht helle Aufregung in der deutschen Innenpolitik. Etliche Mitglieder der deutschen Regierung sowie Vertreter der CDU/CSU zeigten sich schockiert. „Bei allem Verständnis für eine lebendige Protestkultur: Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein“, schrieb Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in der Früh. „Gewalt und Nötigung sind verachtenswert und schaden auch dem Anliegen“, kritisierte der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Kritik kam auch von Justizminister Marco Buschmann (FDP), Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne).