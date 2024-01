Wie Babys bereits vor der Geburt die Welt erleben

Zu Beginn spielt das Leben in einer Art Weltraum: Es ist schwerelos und still – der Fötus schwimmt im Bauch der Mutter. Dennoch erreichen bereits erste Signale von ihren Sinnesorganen seine Großhirnregion – z. B. vom Brokkoli, den sie während der Schwangerschaft isst. Das Ungeborene „kostet“ zum ersten Mal grünes Gemüse – übermittelt durch das Fruchtwasser. Was ein Fötus riecht oder schmeckt, prägt die Vorlieben fürs Leben. Mag die Mutter Knoblauch, dann auch ihr Kind – oder eben nicht. Der Wiener Gynäkologe Johannes Huber (77) weiß um die Superkräfte von Föten: „Ungeborene schmecken über das Fruchtwasser. So bereitet die Evolution auf die Phase nach der Geburt vor.“