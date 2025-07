Der Merkur Viennathlon trotzt dem Regen

Zusammenhalt statt Komfortzone

Was anderswo Grund für Absagen gewesen wäre, schweißte in Wien zusammen: Der Regen wurde zur Nebensache, der Gatsch zur Bühne für Teamgeist. Der Viennathlon zeigte: Hier geht‘s nicht nur um Bestzeiten – hier geht’s ums Ankommen, ums Anfeuern, ums Dranbleiben. „Ein Wahnsinn, was da für eine Energie auf der Strecke war“, sagt eine Teilnehmerin mit nassen Schuhen und breitem Grinsen.