„Risikoanteil“: Der Kunde zahlte 14.631 Euro drauf

„Verlust ist erschreckend“

Einen noch herberen Rückschlag musste ein Kunde (60) aus Neusiedl am See hinnehmen, der 1991 eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Statt des im Jahr 1991 erwarteten Auszahlungsbetrages von fast einer Million in der alten Schilling-Währung, umgerechnet 72.673 Euro, bekam der Burgenländer jetzt lediglich 49.210,41 Euro zurück.