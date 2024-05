„Was mit Wein möglich ist, geht auch mit Bier!“

Bereits in jungen Jahren hat der Illmitzer auf diversen Plattformen Biere bewertet. Nach einer kurzen Pause hat er vor drei Jahren seine Passion wiederentdeckt und verschiedene Ausbildungen zum Thema Bier gemacht. Jetzt bietet Egermann unter dem Namen „The Beerkaiser“ Verkostungen und Seminare an. „Meine Mission besteht darin, den Menschen näher zu bringen, Bier bewusster und auch als Erlebnis wahrzunehmen“, erklärt Egermann. Sein Credo: „Alles, was mit Wein möglich ist, ist auch mit Bier möglich.“