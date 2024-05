Dominant und abgeklärt beim Start in Traiskirchen

Ein extrem beweglicher Brooks – der immer wieder geschickt Räume schaffte und so zu teilweise völlig freien Würfen aus der Distanz kam – war der Antreiber während der Partie, aber vor allem in den ersten beiden Vierteln. In denen die Dominanz der rot-goldenen Gäste mit kompakter Defense untermauert wurde. Turnovers, Steals, agiles Verhalten unterm Korb – Oberwart war schlichtweg besser! Und erspielte sich schnell ein beruhigendes Punkte-Polster, das zur Halbzeit auf Plus 15 anwuchs.