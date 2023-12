„Wenn Mika das merkt, dann geht die Post ab“

„Utopisch“

Dass es so gut lief, sei auf die Vorbereitung, teils in St. Michael im Lungau, zurückzuführen. „Wir haben über Weihnachten sehr viel gearbeitet, ich spüre die sechs Ski-Tage schon - aber es hat sich ausgezahlt“, verriet „Mika“, die mit Freund Aleksander Kilde in Österreich ins neue Jahr rutscht und auch beim ÖSV-Team für Bewunderung sorgte. „Utopisch“, meinte Damen-Chefcoach Roland Assinger. Kathi Huber, als Sechste Slalom-Beste in Lienz, fand: „Man sieht einfach, sie hält den Ski gut am Zug, und das bis unten. Wo wir vielleicht ein bisserl zurückziehen, zieht sie alles durch.“