Utopische Shiffrin feiert Silvester in Österreich

In dieser Form und bei verletzungsfreiem Verlauf ist der 100er in diesem Winter noch fällig, vielleicht ja beim Finale im März in Saalbach-Hinterglemm. „Ich habe vergangenes Jahr nicht gedacht, dass 87 Siege möglich sind. Ich meine, auf dem Papier ist es möglich. Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Saison noch passieren wird. Sicher, das heute war dominant. Das ist aber nicht die Norm für die Saison, das war nur heute.“ In den anderen Disziplinen gäbe es viele Gründe, warum der 100er nicht passieren werde. „Ich versuche, realistisch zu bleiben.“