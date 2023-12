„Shiffrin knackt noch in dieser Saison den 100er“

Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, dass Österreich die Damen-Abfahrt in Val d’Isère gewonnen hat. Am 17. Dezember 1978 siegte Ausnahmeskifahrerin Annemarie Pröll. Seitdem ging „nur“ der Super-G an Rot-Weiß-Rot. Alexandra Meissnitzer (1995, 1998), Michaela Dorfmeister (2005), Elisabeth Görgl (2014) und Anna Veith (2017) waren die Triumphatorinnen. „Das habe ich nicht einmal gewusst, wundert mich aber“, ist auch die Allzeitgröße im „Krone“-Gespräch verdutzt.