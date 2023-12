Jubiläen als Stresstest für Linzer Kultur-Bauten

Im „Krone“-Talk nennt Direktorin Hemma Schmutz noch einen ganz persönlichen Höhepunkt des Jahres.

„Krone“: Frau Schmutz, verraten Sie uns Ihr persönliches Museums-Highlight?

Hemma Schmutz:Das war „What the Fem*?“ im Nordico. Ich durfte die Ausstellung auch in Hongkong beim Museum Summit vorstellen. Toll, dass ein Stadtmuseum mal so viel Anerkennung bekommt.