Feuerwehr konnte Pferd aus Morast befreien

„Das Pferd war Samstagvormittag aus einem Stall in Penken, Gemeinde Schiefling, ausgebrochen“, berichtet Feuerwehrkommandant Christian Pitschek von der Feuerwehr Techelweg. Die Besitzerin konnte ihr Pferd in einem Waldstück am Pleierweg zwar finden, da es aber im Morast stecken und liegen geblieben war, musste die Feuerwehr alarmiert werden. Die Besitzerin und Tierärztin konnte die Feuerwehrmänner unterstützen. Mit Gurten wurde das Tier aus seiner misslichen Lage befreit.