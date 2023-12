Wie gelingt ein neues Leben, Herr Innauer?

Ein großer Holztisch, Granatäpfel, Mistelzweige. In der Keksschale liegen auch süße Glücksfische - ihnen den Kopf abzubeißen ist eines von vielen Silvesternacht-Ritualen. „Das erinnert mich schaudernd an meine Sportreisen“, lacht Toni Innauer (65) bei unserem Treffen in der Wiener Altbauwohnung seines Verlegers Christian Seiler, „in Japan galt es als Mutprobe, einer riesigen kandierten Heuschrecke den Kopf abzubeißen. Eine echte Überwindung!“