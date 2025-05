Ein fatales Verwirrspiel um Drogen-Geld

Aufdeckerische Fähigkeiten waren am Landesgericht St. Pölten gefragt, als es darum ging, die Wahrheit in einem Prozess wegen Veruntreuung und gefährlicher Drohung ans Licht zu bringen. Denn Täter, Opfer und Zeugin hatten da teils sehr unterschiedliche Erinnerungen parat. Von „Nimm nicht ein Messer mit!“ bis hin zu „Komm mit Messer oder komm mit Waffe, mir egal!“ war bei den Aussagen über die Ereignisse am 8. April alles dabei.