Die Zahlentricks im Budget des Finanzministers

Auch bei den Förderungen hat der Minister ein paar Tricks parat. Es sind in einzelnen Fällen schon sehr einfache Einsparungen: Denn Budgets, die in der Vergangenheit nicht voll ausgeschöpft wurden, werden verkleinert, etwa bei der Breitbandförderung oder dem Energiekostenzuschuss für NPOs (Vereine usw.). „Wirklich gespart wird dadurch kein Cent“, so der Experte. Die Förderungen werden nur realistischer budgetiert, am Ende fließt wahrscheinlich gleich viel Geld wie im Jahr davor.