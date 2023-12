Bahnübergang in Kitz wird immer wieder zur Falle

Ein Video, auf dem zu sehen ist, wie bei einem Bahnübergang in Kitzbühel in Tirol ein schwarzer Pkw plötzlich zwischen den Schranken gefangen war und ein herannahender Zug bereits in Sichtweite war, sorgte für Aufsehen. Nicht zum ersten Mal soll es zu einem solchen Schockmoment gekommen sein - wie nun ein weiteres Video vom selben Bahnübergang zeigt. Verletzt wurde zum Glück niemand, doch Lenker handeln fahrlässig.