Schockmoment auf Bahngleis: Pkw plötzlich gefangen

Bange Sekunden unlängst beim Bahnhof Hahnenkamm in Kitzbühel: Weil ein Auto unmittelbar nach dem zu diesem Zeitpunkt noch offenen Bahnschranken stehen blieb, musste der Fahrer des nachfolgenden Wagens auf den Gleisen anhalten. Just in diesem Moment ging der mechanische Schranken nach unten. Augenzeugen filmten den Schreckmoment.