Ammann startet in seine 25. Vierschanzentournee

„Auch in Österreich gigantisch“

Seine Tournee-Historie sei für ihn auch deshalb schwierig einzuordnen. „Je älter ich werde, desto mehr bin ich als Charakter willkommen. In Österreich war ich zugegebenermaßen nicht immer so beliebt, aber auch dort ist es mittlerweile gigantisch. So aufgemuntert zu werden, wenn es mal nicht so läuft, das trägt mich auch und ist wirklich was fürs Herz“, sagte Ammann zur APA - Austria Presse Agentur.