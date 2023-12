Lenker muss Fahrgäste aus Autobus hinauswerfen

Erst am Folgetag wird laut Aushang ein Notbetrieb eingerichtet. „Stellen Rettung und Polizei beim Blackout auch stundenlang den Betrieb ein? Das ist absurd“, so ein langjähriger Chauffeur. „Wir sind alle in der Straßenverkehrsordnung geschult und kennen die Regeln, wenn eine Ampel ausfällt.“