Horror-Unfall forderte zwei Verletzte in Tirol

An Fahrzeugen entstand Totalschaden

Ein 39-jähriger Einheimischer, der in die Gegenrichtung unterwegs war, krachte in Folge ungebremst gegen die rechte Seite des stehenden Fahrzeuges der 41-jährigen. „Er wurde dabei schwer verletzt und musste von der Rettung nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht werden“, so die Ermittler.