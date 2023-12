Hamburg: So könnte es mit dem Elbtower weitergehen

Baustelle steht seit Oktober still

Der Elbtower im Osten der Hafencity soll 245 Meter hoch werden und unter anderem Büros, Geschäfte, Galerien, Restaurants und eine Aussichtsplattform in der 55. Etage beherbergen. Die Fertigstellung ist bisher für das Jahr 2025 geplant, an Gesamtkosten werden rund 950 Millionen Euro veranschlagt. Doch seit Oktober steht die Baustelle still. Die in Schieflage geratene Signa hat nach Angaben des beauftragten Bauunternehmens Adolf Lupp aus dem hessischen Nidda Rechnungen nicht bezahlt. Signa selbst wollte dazu auf Anfrage zunächst nichts sagen.