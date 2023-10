Zahlt Benko nicht? Baustopp am Hamburger Elbtower

Der vom Büro des Stararchitekten David Chipperfield entworfene Elbtower soll in die von Frankfurter Wolkenkratzern dominierte Topliga der höchsten Hochhäuser in Deutschland vorstoßen: Mit seinen 65 Stockwerken und 245 Metern Höhe wird der Elbtower deutschlandweite Nummer drei hinter dem Commerzbank-Turm und dem Messeturm in der Mainmetropole. Ein erster Mieter war bereits 2020 gefunden worden - die Hamburg Commercial Bank beansprucht 11.000 Quadratmeter im Gebäude.