„Fragwürdige Geschäfte“ Grund für Signa-Abgang?

Sie habe Flächen in Signa-Gebäuden gemietet, allerdings offenbar zu marktunüblichen, günstigen Mieten. Eine Anfrage der Zeitung vom Montag ließ Herzberg den Angaben zufolge bisher unbeantwortet. Ob diese fragwürdige Praxis mit der „eindeutigen Verdachtslage“, von der Signa-Aufsichtsratschef und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer am Montagabend sprach, zusammenhängt, ist nicht eindeutig. Schon mehrmals dürfte es aber Ungereimtheiten bei der Signa gegeben haben, was Mieten betrifft, die sich deutlich vom Marktniveau unterscheiden.