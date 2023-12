Wertvollste Signa-Firmen müssen Insolvenz anmelden

Die Signa Prime Selection AG, die wichtigste Tochter im Firmengeflecht des Tiroler Immobilienjongleurs René Benko, hat am Donnerstag am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Das teilte das Unternehmen am Vormittag in einer Aussendung mit. Beantragt werde ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Am Freitag wird Signa Development folgen.