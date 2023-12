Rückblick auf ein von Krisen geprägtes Jahr

Meine letzte Kolumne des Jahres: Zeit zurückzuschauen. Dieses Jahr war lang und geprägt von großen Krisen. Zwischen Kriegen, der Klimakrise, der Teuerung und den Bildern des Anschlags der Hamas ist es gar nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Das heißeste Jahr seit der Aufzeichnung des Wetters, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Der brennende Flughafen in Palermo, die Überschwemmungen in Kärnten und Slowenien. Die Geiselnahmen im Nahen Osten. Die vielen Berichte der Menschen, die sich das Leben immer weniger leisten können.